"نام في الجو".. موقف محرج لطيار صيني داخل قمرة قيادة طائرة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أظهر مقطع فيديو صادم، طيارًا صينيًا يغط في نوم "عميق" داخل قمرة القيادة، فيما كانت الطائرة تواصل رحلتها في الجو.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطيار الذي راكم 20 سنة خبرة في مجال الطيران، تم التقاطه بعدسة المساعد في غفوة عميقة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، فيما أبدى معلقون صدمتهم إزاء نوم الطيار الذي يتحمل مسؤولة السلامة عن حياة الركاب في طائرة من طراز "بوينغ 747".

وعقب الانتشار الواسع للفيديو، أصدرت شركة الطيران الصينية قرارا بمعاقبة كل من الطيار ومساعده، الذي فضّل التقاط فيديو لزميله وهو نائم على إيقاظه.

وتمت مشاركة الفيديو آلاف المرات في منصات التواصل الاجتماعي، تزامنا مع إضراب للطيارين الصينيين دام 7 أيام من أجل المطالبة بتحسين ظروف عملهم.

ويحتج الطيارون الصينيون على ما يعتبرونه إرهاقا في العمل، واعتبر معلقون أن نوم الطيار يشكل مؤشرا على معاناة ممتهني هذه الوظيفة في أكبر بلاد العالم سكانا.

وقال مصدر من الشركة طلب عدم ذكر اسمه، إن الطيار "تلقى العقوبة المناسبة، لأن من يقود الطائرة مطالب بإبلاغ طاقم الرحلة عن شعوره بالتعب حتى يجري تدارك الأمور".

ويتيح القانون الداخلي للطيارين أن يناموا لفترة محدودة أثناء الرحلات الطويلة، لكن هذه الراحة المشروطة تستوجب تحريك المقعد إلى الخلف إضافة إلى الابتعاد عن الأجهزة المسؤولة عن قيادة الطائرة.