بولا يعقوبيان تكشف عن "فضيحة جديدة".. ما هي؟

غرّدت النائبة بولا يعقوبيان، على حسابها الخاص عبر موقع "تويتر"، فقالت: "بعد فضيحة التوظيفات الزبائنية الانتخابية التي قامت بها اغلب أحزاب السلطة مجتمعة، فضيحة أخرى تتمثل بتوزيع اكثر من 5500 خط خليوي على محسوبيات ومحظيين بعض هذه الخطوط لها سقف انفاق شهري محدد وأكثرها مفتوحة ليستمتع "سعيد الحظ" بخط دولي ورومينغ وداتا من جيوب الشعب المنهوب".

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