كأس الاتحاد الأوربي – مباريات قوية وقرعة متوازنة لكبار الأندية

أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد القاري بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية، غير أنها لم تعرف صدامات مباشرة بين الأندية الكبيرة. وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: – تشيلسي الإنجليزي × دينامو كييف الأوكراني – آرسنال الإنجليزي × ستاد رين الفرنسي – آينتراخت فرانكفورت الألماني × إنتر ميلان الإيطالي – دينامو زغرب الكرواتي × بنفيكا البرتغالي Advertisements – نابولي الإيطالي × سالزبورج النمساوي – فالنسيا الإسباني × كراسنودار الروسي – إشبيلية الإسباني × سلافيا براج التشيكي – زينيت الروسي × فياريال الإسباني وستقام مباريات الذهاب، في 7 مارس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب، في 14 من نفس الشهر.

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