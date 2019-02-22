-زهير خيراوي.. ملاكم مغربي شاب يهوى الألقاب والذهب ويحلم بالتتويج ببطولة العالم -فيديو

استطاع زهير خيراوي، الملاكم المغربي الشاب، البالغ من العمر 17 سنة، أن يحقق إنجازات وطنية وعالمية في ظرفية وجيزة، كان آخرها لقب بطل العرب في البطولة العربية التي في جمهورية مصر قبل أسبوع، بعد أن هزم كل من الملاكم الكويتي، الملاكم العراقي، و الملاكم المصري، في بلاده وأمام جمهوره في نهائي البطولة، ليحقق بذلك ذهبية لبلده المغرب تنضاف إلى إنجازات أخرى وطنيا، عربيا وعالميا.

خيراوي، إبن مدينة إنزكان الشاب الذي اقتحم عالم الملاكمة في سن مبكرة، بتشجيع من عائلته الصغيرة والكبيرة، يعتبر أصغر ملاكم في البطولة العربية المصرية الأخيرة، إذ حظي بمواكبة دائمة من طرف مدربه هشام كبلي، الذي آمن بموهبته واستطاع أن يجعل منه بطلا يقتدى به جهويا ووطنيا، بعد أن قارع أبطال العالم بمختلف الدول الأجنبية، وهو ما أهله للالتحاق بالمتتخب الوطني المغربي للملاكمة، ويحقق بفضل موهبته وجاهزيته ألقابا مهمة لخزينة المنتخب الوطني.

ألقاب بطلنا العالمية دشنها في البطولة المدرسية موسم 2017/2018 في مراكش في فئة الشبان، والتي توج بميداليتها الذهبية، ثم تحصل على الميدالية الفضية في دولة بلغاريا فئة الشبان، ذهبية بطولة المغرب في فئة الفتيان بالعاصمة الرباط، وذهبية بطولة المغرب في عاصمة الشرق وجدة، قبل أن يتألق في البطولة العربية بجمهورية مصر بعد تجاوزه للملاكم العراقي بطل العرب واسيا، ليصل للنهائي ويحقق ذهبية للمغرب رغم الضغط الجماهيري الكبير أمام الملاكم المصري صاحب الأرض والجمهور.

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أحلام خيراوي، كبرت مع كبر طموحاته والتحديات أيضا، ومن المنتظر أن يرحل شهر مارس المقبل إلى دولة كوبا رفقة المنتخب الوطني للمشاركة في معسكر تدريبي مكثف، يليه معسكر آخر في شهر ماي المقبل، قبل مشاركته ببطولة العالم التي ستقام هذه السنة في دولة قطر، وفي انتظار أن يضع بصمته كذلك في بطولة افريقيا المؤهلة لبطولة العالم في روسيا والألعاب الأولمبية.

يذكر أن المدرب هشام كبلي، وهو مدرب الملاكم المغربي زهير خيراوي، من بين الأطر الوطنية الوحيد في سوس الحاصل على نجمتين في انتظار اجتياز مرحلة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى انفراده بتمثيل عصبة سوس في المنتخب الوطني كمدرب، من خلال تحقيقه للبطولة العربية في العاصمة الرباط حققها انذاك الملاكم المهدي الزرايدي ابن جمعية المغرب العربي في إنزكان، وهي الجمعية التي يترأسها المدرب هشام كبلي و الوحيدة أيضا التي تمثل سوس في المنتخب الوطني والمحافل الدولية إلى جانب جمعية “كابلي بوكسينغ تراست”.