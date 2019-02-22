هـ. إكسال وأبناء اللد يحققان الفوز في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق أبناء اللد، اليوم الجمعة، في مباراته الخارجية على هبوعيل رمات هشارون بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الممتازة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق اللداوي اللاعب، بن بن يائير، في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعبي أبناء اللد، غوف غاييرا ومراد أبو عنزة، بالبطاقة الحمراء في الدقائق 77 و89 على الترتيب.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 24 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق اللداوي في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل أشكلون يوم 4 آذار/مارس القادم.

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هـ. إكسال يعود للانتصارات

عاد فريق هبوعيل إكسال إلى مسار الانتصارات بعد فوزه على ضيفه هبوعيل العفولة بنتيجة هدفين نظيفين، اليوم الجمعة.

وافتتح الفريق الكسلاوي باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب أمير خلايلة بعد مرور 9 دقائق على بداية المباراة.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 70 حسم اللاعب فيليب أبو منة المباراة بهدف ثان لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق الكسلاوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل مرمورق يوم الجمعة المقبل.