خرجت نحو 30 شاحنة، اليوم الجمعة، على متنها غالبية من النساء والأطفال، من الجيب الأخير تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، بمواكبة من قوات سوريا الديموقراطية، وفق ما أفاد فريق وكالة فرانس برس.

وقرب بلدة الباغوز حيث بات التنظيم محاصراً في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع، شاهد مراسلو فرانس برس نساء منقبات بالأسود وأطفالاً من مختلف الأعمار على متن هذه الشاحنات بالإضافة إلى عدد أقل من الرجال الذين غطوا وجوههم بكوفيات.

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كانت هذه تفاصيل خبر خروج 30 شاحنة محملة بالمدنيين من آخر جيب لـ"داعش" شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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