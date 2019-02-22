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باكستان تعزي في ضحايا حريق مبنى سكني ببنجلاديش

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باكستان تعزي في ضحايا حريق مبنى سكني ببنجلاديش
وكالات:

أعربت باكستان عن تعازيها ومواساتها في ضحايا حريق مبنى سكني ب‏بنجلاديش.

 

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- أن ‏إسلام آباد

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حكومة وشعبا تعزي في ضحايا حريق مبنى سكني في العاصمة ‏دكا، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأضافت الخارجية: إننا نعرب عن ‏تعاطفنا لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.‏

 

يذكر أن حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في المنطقة القديمة بدكا عاصمة بنجلاديش، ارتفعت إلى 69 قتيلا على الأقل، حسبما أفاد مسئول محلي.

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