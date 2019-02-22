باكستان تعزي في ضحايا حريق مبنى سكني ببنجلاديش

أعربت باكستان عن تعازيها ومواساتها في ضحايا حريق مبنى سكني ببنجلاديش.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- أن إسلام آباد
وأضافت الخارجية: إننا نعرب عن تعاطفنا لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
يذكر أن حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في المنطقة القديمة بدكا عاصمة بنجلاديش، ارتفعت إلى 69 قتيلا على الأقل، حسبما أفاد مسئول محلي.
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