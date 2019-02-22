رئيس بيلاروسيا: إجراءات للرد في حال نشر واشنطن صواريخ في أوروبا

أكد رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم "الجمعة" على أنه في حال نشرت واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا فإن مينسك إلى جانب موسكو ستخطط لوضع اجراءات رد.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لوكاشينكو قوله "اخشى أن يستغل الأمريكيون اللحظة، فقد فسخوا المعاهدة وسينشرون صواريخ في أوروبا، لذلك علينا إلى جانب روسيا التفكيرفي إجراءات للرد" في إشارة إلى معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي انسحبت منها واشنطن.
وشرعت واشنطن في الثاني من فبراير الجاري في عملية انسحاب من المعاهدة مدتها 6 أشهر حيث تصر على مخالفة موسكو للشروط المتعلقة بالمدى في الاتفاقية فيما تنفي روسيا من جانبها
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية - الأربعاء الماضي - من أن بلاده سترد على نشر أي أسلحة نووية قصيرة أو متوسطة المدى من جانب واشنطن في أوروبا وستنتج وتنشر أنواعا من الأسلحة التي يمكن أن تستخدم ضد المناطق التي ينطلق منها التهديد بل وحيث ستتواجد مراكز اتخاذ قرارات توجيه مثل هذه التهديدات الصاروخية لروسيا.
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