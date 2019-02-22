مقتل 23 مُسلحًا في مناطق متفرقة بأفغانستان خلال 24 ساعة

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أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، عن مقتل 23 مُسلحًا وإصابة 4 آخرين إثر عمليات نفذتها القوات الأمنية على مدار الـ24 ساعة الماضية.
وذكر البيان، الذي أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية:- أن العمليات تم تنفيذها في خمسة أقاليم تشمل نانجرهار وغزنة وقندهار وأوروزجان وهلمند.
وأشار إلى أن العمليات أسفرت أيضًا
كما أضاف البيان أن قوات الأمن الأفغانية صادرت عدد من الأسلحة والذخيرة في إقليم نانجرهار الشرقي.
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