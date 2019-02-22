إصابة 5 أشخاص إثر زلزال بجزيرة هوكايدو اليابانية

جزيرة هوكايدو اليابانية وكالات: أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة "هوكايدو" الواقعة شمال اليابان أمس "الخميس"وبلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر. ريختر. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليابانية اليوم الجمعة، أن الزلزال تسبب في انقطاع المياه عن أكثر من سبعين أسرة كما أن نحو 120 شخصا عالقون في مطار "نيو شيتوس" بالجزيرة بالإضافة إلى وقوع انهيارات طينية في بلدة "أتسوما".

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