الحزب الحاكم بالجزائر يدعو للحفاظ على الأمن واستقرار البلاد

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

وكالات:

دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان"، الذي يقود الائتلاف الحاكم، اليوم الجمعة، إلى الحفاظ على الأمن واستقرار الوطن، والتلاحم من أجل مصلحة

الجزائر وشعبها.



وقال الحزب، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في بيان له اليوم الجمعة، إن

دول الربيع العربي، ما زالت تعاني ويلات الدمار والخراب.



وأضاف أن البلدان التي عاشت الربيع العربي، ما زالت غير مستقرة أمنيا، بعد أن دمرت بناها التحتية، نتيجة التدخل الأجنبي وتهجير الشعب.

