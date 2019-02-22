الحزب الحاكم بالجزائر يدعو للحفاظ على الأمن واستقرار البلاد

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دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان"، الذي يقود الائتلاف الحاكم، اليوم الجمعة، إلى الحفاظ على الأمن واستقرار الوطن، والتلاحم من أجل مصلحةالجزائر وشعبها.
وقال الحزب، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في بيان له اليوم الجمعة، إن
وأضاف أن البلدان التي عاشت الربيع العربي، ما زالت غير مستقرة أمنيا، بعد أن دمرت بناها التحتية، نتيجة التدخل الأجنبي وتهجير الشعب.
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