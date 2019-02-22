البيت الأبيض يصدر بيانًا من جملة واحدة بشأن سوريا

وكالات:

أكدت الإدارة الأمريكية أنها ستبقي على 200 جندي أمريكي في سوريا في الوقت الراهن عقب شهرين من إعلان انسحابها من البلاد.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز - في بيان من جملة واحدة- "ستبقى

مجموعة صغيرة لحفظ السلام قوامها 200 شخص في سوريا لفترة من الزمن"، وفق ما نقلته مجلة (تايم) الأمريكية .من جهته، أشاد السيناتور ليندسي جراهام، الذيانتقد بصرامة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، بقرار الرئيس لتركه بضع مئات كجزء من قوة استقرار دولية.وقال جراهام إنها ستضمن عدم دخول تركيا في صراع مع قوات سوريا الديمقراطية التي ساعدت الولايات المتحدة في محاربة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.