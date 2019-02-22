البيت الأبيض يصدر بيانًا من جملة واحدة بشأن سوريا

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرزوكالات:
أكدت الإدارة الأمريكية أنها ستبقي على 200 جندي أمريكي في سوريا في الوقت الراهن عقب شهرين من إعلان انسحابها من البلاد.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز - في بيان من جملة واحدة- "ستبقىمجموعة صغيرة لحفظ السلام قوامها 200 شخص في سوريا لفترة من الزمن"، وفق ما نقلته مجلة (تايم) الأمريكية .
من جهته، أشاد السيناتور ليندسي جراهام، الذي
وقال جراهام إنها ستضمن عدم دخول تركيا في صراع مع قوات سوريا الديمقراطية التي ساعدت الولايات المتحدة في محاربة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.
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