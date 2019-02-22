موسكو: نعول على قيام السلطات الفنزويلية بكل ما يمكن لمنع التصعيد

وكالات:

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن بلاده تعول على قيام السلطات الفنزويلية الشرعية بكل ما يمكن لمنع تصعيد الوضع في ضوء خطط الولايات المتحدة إيصال مساعدات إنسانية لفنزويلا.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "إننا نعول على أن السلطات الشرعية في فنزويلا ستقوم بكل ما يمكن من أجل منع مزيد من تصعيد حالة التوتر

السياسي الداخلي".وكانت المعارضة الفنزويلية قد أعلنت أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد سيبدأ غدا السبت، بينما ترفض السلطات الفنزويلية بشكل قاطع السماح لها بالوصول إلى أراضيها.كما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تغلق حدودها مع البرازيل وتنظر بإمكانية إغلاقها أيضا مع كولومبيا، فيما أُغلقت بالفعل الحدودالبحرية مع جزر الأنتيل الصغرى.وتقع مراكز جمع المساعدة في كوكوتا الكولومبية وولاية رورايما البرازيلية وفي جزيرة كوراساو.يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية قد رفضت بشكل قاطع تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرة إلى أن عملية إيصال المساعدات يتعين أن تجري بما يتوافق مع القوانين الدولية وعبر مكتب الأمم المتحدة في كاراكاس.وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفض قبول المساعدات الدولية ووصفها بـ"الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده ليست بحاجة إلى صدقة.