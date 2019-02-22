موسكو تكشف خطة أمريكا والناتو لتسليم أسلحة وذخائر للمعارضة الفنزويلية

الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وكالات: أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو تخطط لتسليم أسلحة وذخائر ودول الناتو تخطط لتسليم أسلحة وذخائرللمعارضة الفنزويلية. وأشارت إلى أن تسليم الخطط سيكون عبر طرق مختلفة وأبرزها استخدام شركة "أنطونوف" الأوكرانية كوسيلة للنقل جوا.

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