النائب في لبنان.. الثراء فوراً

يتقاضى النائب ما يساوي 285.4 مليون ليرة سنوياً

وداعاً للفقر، وأهلاً بك في البرلمان اللبناني. العبارة تبدو للوهلة الأولى مستفزة، لكن جوهرها يعبر عن حقيقة ملموسة. بمجرد أن تصبح نائباً في البرلمان، فإن مجموعة كبيرة من المخصصات والحوافز، ناهيك عن الراتب، ستكون بين يديك، ليس فقط خلال تأدية واجبك، بل لمدى الحياة.

المخصصات الإضافية

وفق جداول وزارة المالية اللبنانية، يتقاضى النائب راتباً أساسياً يصل إلى 12 مليون و750 ألف ليرة، ما يعادل 8500 دولاراً شهرياً، وهو ما يوازي سنوياً نحو 153 ميلون ليرة. وخلال أربع سنوات يصل مجموع ما يتقاضاه النائب إلى 612 مليون ليرة أي نحو 408 الاف دولار.

يحصل النائب أيضاً على مخصصات إضافية، إذ يتقاضى كل نائب 2.7 مليون ليرة شهرياً من صندوق التعاضد (الممول من اشتراكات النواب بقيمة 100 ألف ليرة، وما تبقى من موازنة الدولة)، ما يوازي سنوياً 32 مليون ليرة و400 ألف ليرة لبنانية. وعليه، يصبح راتب النائب 15 مليون و450 ألف ليرة لبنانية، أي 10300 دولار. وخلال 4 سنوات، يتقاضى النائب ما مجموعه 741.600 مليون ليرة لبنانية.

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كذلك، يتمتع النائب بسلة من الحوافز والبدلات، حيث يخصص له اعتماد سنوي بقيمة 100 مليون ليرة من وزارة الأشغال العامة، أي نحو 65.5 ألف دولار، ما يوازي خلال أربع سنوات 400 مليون ليرة.

وبالمحصلة، يتقاضى النائب ما يساوي 285.4 مليون ليرة سنوياً. وعليه، يتوجب على خزينة الدولة تسديد نحو 36.5 مليار ليرة لبنانية سنوياً لنحو 128 نائب، ما يعني أنه خلال أربع سنوات يصل المبلغ إلى 12.45 مليار دولار.

هل هذا كل شيء؟ بالطبع لا. النائب يحصل أيضاً على تأمين صحي له ولعائلته، تذاكر سفر، وغيرها الكثير.

ماذا عن النواب السابقين؟

في شهر شباط من العام 2017، طالب النواب بتعديل مواد، تتعلق بزيادة راتب النائب بعد خروجه من البرلمان. ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10/2/2017، فإن مخصصات شهرية تضاف إلى رواتب الرؤساء والنواب بحيث "تتقاضى أسرة المستفيد من أحكام القانون 25، في حالة وفاته، كامل مخصّصاته والتعويضات المستحقّة له، بموجب القانون، ويقصد بالأسرة: الزوجة أو الزوجات الأولاد الذكور، الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، الأولاد الذكور الأعلّاء والعاجزون عن كسب العيش، الأولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعيّة حتى إكمالهم الخامسة والعشرين، البنات العازبات أو الأرامل أو المطلّقات".

وحسب القانون، فإن النائب اللبناني الذي انتخب لثلاث دورات وأكثر يتقاضى 75 في المئة من راتبه البالغ 15 مليون و300 ألف ليرة، ما يوازي 11 مليون و475 ألف ليرة. أما النائب المنتخب لدورتين فينال 65 في المئة من أساس راتبه، أي ما يوازي 9 ملايين و945 الف ليرة لبنانية، والنائب الذي أنتخب لدورة لواحدة فيتقاضى بموجب القانون 55 في المئة من أساس راتبه، أي ما يقارب 8 ملايين و415 الف ليرة لبنانية.

هؤلاء هم المؤتمنون عن مكافحة الفساد والمناط بهم ملاحقة أسباب الهدر وضياع أموال الدولة؟!