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الأستراليون يشْكون من الغلاء ويزيدون من إنفاقهم على الاستجمام

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الأستراليون يشْكون من الغلاء ويزيدون من إنفاقهم على الاستجمام

كشفت دراسة أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبرا أن غلاء المعيشة لم يمنع الأستراليين من زيادة إنفاقهم على أمور تُعتبر من الكماليات.

 

من هذه الأمور الأكل في المطاعم حيث أنفق الأستراليون العام الماضي أكثر مما أنفقوه قبل عشر سنوات بنسبة بلغت 5%. كذلك، ازداد الإنفاق على السفر إلى الخارج ورعاية الأطفال والتأمين الصحي الخاص.

 

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وأظهرت الدراسة أيضاً أن الأستراليين باتوا ينفقون أقل على مسائل كانت في الماضي تَستهلك جزءاً كبيراً من مداخيلهم مثل فواتير الكهرباء والغاز، على رغم ارتفاع أسعار هذه المواد. ويبدو أن سبب خفض الإنفاق على هذا النواحي هو استخدام الطاقة بذكاء.

 

أمّا أكثر ما يرهق كاهل الأستراليين فهو السكن. فبحسب مصادر عدة، يبتلع الإيجار أو القرض المنزلي حوالى نصف المدخول.

المصدر: SBS
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