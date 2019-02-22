أستراليا تعلن عن خطة لزراعة مليار شجرة بحلول عام 2030

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم السبت 16 شباط/فبراير أثناء زيارته مراكز الغابات في بلدة سومرست شمال تسمانيا، عن خطة لزراعة مليار شجرة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030، وذلك للحد من تبعات الاحتباس الحراري.

وبالإضافة إلى الفوائد البيئية لزراعة المزيد من الأشجار، شدد رئيس الوزراء موريسون على أهمية هذا المشروع في خلق الوظائف وفرص عمل للأستراليين، قائلا "أنا مهتم بزراعة المزيد من الأشجار وتنامي المزيد من الوظائف، الأمر بهذه البساطة".

وتقدر الحكومة أن المشروع الذي سيستمر حتى عام 2050، سيؤدي في نهاية المطاف إلى إزالة 18 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري في كل عام في بلد ينتج سنويا ما يزيد على 500 مليون طن، وهو مثال مثير للاهتمام لاستجابة تقنية أقل لتغير المناخ.

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وذكرت الصحيفة الأسترالية "سيدني مورنينغ هيرالد" أن المشروع يحتاج إلى 12.5 مليون دولار أسترالي أي أقل بقليل من 9 ملايين دولار أمريكي لتنفيذه.

ولفت الموقع الإلكتروني "Futurism " إلى أن هذا المشروع هو جزء من حملة البلاد لتحقيق التزاماتها وفق اتفاق باريس للمناخ الذي وقع في العام 2015، ويتمثل الهدف الرئيسي للاتفاقية في "تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ" عن طريق الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية.

وقال الباحث في جامعة "زيورخ" توماس كروثر في حديث لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الأشجار هي "أقوى سلاح لمكافحة تغير المناخ"، مضيفا "تجعل الأشجار الناس أكثر سعادة في البيئات الحضرية، فهي تعمل على تحسين جودة الهواء، وجودة المياه، وجودة الغذاء، وخدمة النظام البيئي، وهذا شيء سهل وملموس".