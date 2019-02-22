كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. صور نادرة تظهر للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وعائلته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حرير حسين كامل، صور خاصة بها وبعائلة الرئيس الراحل لأول مرة.

وتظهر الصور بنات الرئيس الراحل صدام حسين، الثلاث، وأبناءه عدي وقصي، وزوجته ساجدة خير الله، وبعض أحفاده، حسبما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وأكدت حرير للوكالة الروسية أن "للرئيس 15 حفيدا، منهم من يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك هي وأمها رغد وخالتها رنا، فيما تعيش الجدة، والخالة الصغيرة حلا في ضيافة دولة قطر".

كما تظهر زوجة الرئيس، في أكثر من صورة بشعر أشقر وثياب أنيقة، منها "الكوستمات" كما سماها العراقيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي أطقم تجمع ما بين الفخامة والنعومة، تتوسط أبناءها وبناتها، ونساء من الأقارب ومعارفها.

وأظهرت الصور أيضا حفيدة صدام في مرحلة طفولتها وهي تعانق أمها على حافة طريق، وفي صورتين يظهر أبوها بكامل أناقته العسكرية، وعلى خصره سيف طويل، وتعلو صدره عدة أوسمة.