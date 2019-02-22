كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زلزال بقوة 7.7 ريختر يضرب الإكوادور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة شرق الإكوادور، أكدت ذلك هيئة المسلح الجيولوجي الأمريكية.

وبحسب الهيئة، تم رصد الهزات الأرضية في تمام الساعة 10:17 بالتوقيت العالمي (13:17 بتوقيت موسكو) على بعد 132 كيلومترا من مدينة بالورا في الإكوادور، وتواجدت بؤرة الزلزال على عمق 152 كيلومترا.

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هذا ولم ترد أي أنباء حول حدوث أضرار مادية أو وقوع ضحايا حتى الان.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أفادت عن وقوع زلزال قوته 6.3 درجة هز المناطق الواقعة بوسط الإكوادور في السابع من شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 94 كيلومترا جنوبي مدينة أمباتو وعلى عمق 112 كيلومترا، بحسب رويترز.