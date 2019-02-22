كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إغلاق دام 13 عاماً.. الفلسطينيون يفتحون "باب الرحمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، مصلى باب الرحمة اليوم الجمعة بعد إغلاق دام 13 عاماً بأمر من محكمة الاحتلال.

وتحدى مئات الفلسطينيين قرارات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ودخلوا إلى المبنى المغلق وسط سيل من التكبيرات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الباب وهو أحد أبواب المسجد الأقصى، مطلع الأسبوع الجاري بالأقفال والسلاسل الحديدية ما أدى إلى توتر شديد في المدينة.

وقام المقدسيون بتحدي إجراءات الاحتلال وفتح الأقفال على الباب الرئيسي وأدوا الصلوات أمامه قبل أن يفتح بشكل نهائي اليوم.