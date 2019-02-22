التنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب.. ساوند إينرجي متفائلة

قدمت شركة ساوند إنرجي البريطانية تقديرات أكثر تفاؤلا، لما يمكن أن تحتويه النقطة العاشرة في تندرارة (TE10) من الغاز.

وقالت شركة التنقيب مطلع الأسبوع الجاري إن النقطة تحتوى على ملايير الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي، وبالتالي فإن الأمر يؤكد ما توقعه البريطانيون منذ البداية، خاصة عندما عبرت ساوند إنرجي على توقع ضخامة المخزون في المنطقة قبل أسابيع.

وبرسم آخر التصريحات تم الحديث عن مخزون يصل إلى 15.4 مليون قدم مكعب، بعدما تم تقدير الحجم في يناير الماضي في 10.5 مليون قدم مكعب، وبالتالي فإن المستجدات تتحدث عن زيادة في توقعات الخام بنسبة 47 في المائة.