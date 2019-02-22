زلزال بقوة 7.5 يضرب الإكوادور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على سلم ريختر الإكوادور، بحسب ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، اليوم، الجمعة.

وحدد المركز الهزة في منطقة تقع على بعد 17 كيلومترًا من بلدة مونتالفو، شرقي الإكوادور، قرب الحدود مع البيرو، وقدّر عمقها بنحو 132 كيلومترا.

وأوضح المركز أن معظم الزلازل الكبرى التي تهز أميركا الجنوبية تقع عادة على عمق لا يتجاوز 70 كيلومترًا.

ولم يُعلن بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية، وفق السلطات الإكوادورية التي ذكرت أن الزلزال وقع عند الساعة 8:17 صباحا في مقاطعة مورونا سانتياغو.

وتعرضت الإكوادور لزلزال بقوة 7,8 درجة في 16 نيسان/ أبريل 2016، أدى إلى تدمير قرى في مقاطعتي منابي وإيزميرالداس الساحليتين وأسفر عن مقتل 673 شخصا.

وبلغت الخسائر آنذاك أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بحسب السلطات.