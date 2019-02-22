تشيلسي يتلقى عقوبة صادمة من الفيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة قاسية على فريق تشيلسي الإنجليزي، بسبب تجاوزات في انتقالات بعض اللاعبين الشباب إلى صفوفه.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإنه جرى توقيع عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي الانتقالات المقبلتين، على تشيلسي، بسبب كسر لوائح انتقالات بعض اللاعبين الشباب.

وشملت العقوبة، تغريم الفريق اللندني، 600 ألف فرنك سويسري، بجانب تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 510 آلاف فرنك.

ولا يمنع الحظر، التخلي عن اللاعبين، ولا ينطبق على فرق تشيلسي النسائية، أو كرة القدم الخماسية.

ويمكن للنادي الإنجليزي، الطعن على القرار.

وجاء القرار بعد تحقيق استمر 3 سنوات من الفيفا، إذ تم البحث في وثائق 19 لاعبا أجنبيا تعاقد معهم تشيلسي، منهم المهاجم السابق بيرتراند تراوري.