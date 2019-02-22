سليماني: إيران الدولة الوحيدة التي تدار على أساس إسلامي

الخليج 365/ بغدادوصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بلاده بأنها "النظام الوحيد الذي يدار على أساس إسلامي"، وكشف الدولة التي يوجد فيها "أفضل أبرز أصدقائها".

وحذر سليماني، في كلمة ألقاها (أمس الخميس)، أثناء فعالية أقيمت في مدينة بابل شمال إيران، من "خطر الفكر الوهابي الذي أصبح واضحا في المنطقة"، مشددا على أن الوهابيين "بذلوا جهودا كبيرة لتشويه صورة الإسلام".



وذكر قائد "فيلق القدس" أن الوهابية "جذورها يهودية"، محملا إياها المسؤولية عن "تدمير بلدين مسلمين في المنطقة تحت يافطة تنظيم "داعش" وقتل مئات آلاف الأبرياء وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف مسجد".

ووجه سليماني انتقادات إلى المملكة السعودية، إذ قال إن "بعض الدول تمتلك الثروة لكنها تفتقر للاقتدار".

وشدد اللواء على أن التحالفات المالية السعودية في المنطقة فشلت، وذكّر بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بأنه لولا حماية أمريكا لما بقيت المملكة حتى هذا اليوم.

وتطرق سليماني إلى أصدقاء طهران في المنطقة، مشيدا بـ"الدعائم الراسخة" لـ"حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية، وتابع: "أفضل أبرز أصدقائنا هم المسؤولون في العراق، وقد تم تحويل العراق من عدو إلى صديق لإيران وهذا من ثمار تأثير الثورة وقائدها الديني".