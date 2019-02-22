ثلاثون شاحنة تحمل مدنيين تخرج من آخر معاقل داعش شرق سوريا

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل اعلام دولية، الجمعة، بأن نحو 30 شاحنة تحمل مدنيين تخرج من آخر معاقل داعش شرق سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، إن نحو 30 شاحنة تحمل مدنيين تخرج من الباغوز آخر معاقل داعش شرق سوريا.

كما ذكرت "رويترز"، إن "عددا من الشاحنات تحمل مدنيين خرجت من الباغوز آخر معاقل داعش في منطقة الباغور".

واضافت انه "لم يتضح إن كان هناك مدنيون باقون في المنطقة التي تسيطر عليها داعش والتي تريد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إخراج غير المقاتلين منها قبل هجوم للسيطرة عليها".



وكشف القيادي في الحشد العشائري ب‍محافظة الأنبار قطر العبيدي، امس الخميس، عن تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصراً بتنظيم "داعش" كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية، في وقت كشف مصدر امني، أن العراق سيتسلم دفعات اخرى من "الدواعش" المعتقلين في سوريا.