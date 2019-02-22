أكراد سوريا يرحبون بقرار إبقاء جنود أمريكيين ويعدونه حماية لأمن المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الإدارة التي يقودها الأكراد والتي تدير مساحة كبيرة من شمال سوريا بقرار الولايات المتحدة بالإبقاء على 200 جندي أمريكي في سوريا بعد سحب القوات، قائلة إن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.

وقال عبدالكريم عمر أحد مسؤولي العلاقات الخارجية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، في تصريحات لوكالة رويترز: "نقيم قرار البيت الأبيض بالاحتفاظ بـ200 جندي لحفظ السلام في المنطقة بأنه إيجابي، ويمكن لهذا القرار أن يشجع الدول الأوروبية الأخرى خاصة شركاءنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضا على الاحتفاظ بقوات في المنطقة".



وأضاف قائلا: "أعتقد أن بقاء هذه القوات في هذه المنطقة حتى تحل أزمة سوريا سيكون حافزا وداعما ووسيلة ضغط أيضا على دمشق، لكي تحاول جديا في أن يكون هناك حوار لحل الأزمة السورية".

كان البيت الأبيض أعلن، الخميس، أن الولايات المتحدة ستترك مجموعة صغيرة لحفظ السلام من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان مقتضب: "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 جندي في سوريا لفترة من الوقت".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم بطريقة "حذرة".

يشار إلى أن البيت الأبيض أكد بدء عملية سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة التالية في الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي.. وكان ترامب أكد في تغريدة على "تويتر" أن "الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا"، مضيفاً أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات هناك.

وينتشر نحو ألفي جندي أمريكي في شمال سوريا، معظمهم من القوات الخاصة، بهدف محاربة تنظيم داعش وتدريب قوات محلية في المناطق التي تمت استعادتها من الإرهابيين.