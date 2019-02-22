الان تتابع سوريا: خروج 30 شاحنة محملة بنساء وأطفال ورجال من آخر معقل لـ”داعش” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

خرجت نحو ثلاثين شاحنة الجمعة على متنها غالبية من النساء والأطفال، من الجيب الأخير تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا، بمواكبة من قوات سوريا الديموقراطية، وفق ما أفاد فريق وكالة فرانس برس.

وقرب بلدة الباغوز حيث بات التنظيم محاصراً في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع، شاهد مراسلو فرانس برس نساء منقبات بالأسود وأطفالاً من مختلف الأعمار على متن هذه الشاحنات بالإضافة إلى عدد أقل من الرجال الذين غطوا وجوههم بكوفيات.