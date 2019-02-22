الولايات المتحدة ستترك “قوة حفظ سلام” في سوريا

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستترك مجموعة صغيرة لـ “حفظ السلام”في سوريا مكونة من200 جندي أمريكي لفترة من الوقت بعد انسحابها.

جاء ذلك بالتزامن مع اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان – في اتصال هاتفي – على تنفيذ الانسحاب الأمريكي من سوريا مع مراعاة المصالح المشتركة للبلدين.

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