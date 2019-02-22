شكرا لقرائتكم السعودية توقع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية #الصين الشعبية، هان تشنغ، خلال محضر اجتماع اللجنة السعودية الصينية اليوم الجمعة على توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي بين #السعودية والصين.

وشملت الاتفاقيات تعاونا في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية، وقعها عن الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، بينما وقعها عن الجانب الصيني وزير المواصلات لي شياوبنغ.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار (المجموعة الثانية)، وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح جيهي نينغ.

ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة، وقعها عن الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحربي، وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة تشيان كمينغ.

واتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين، وقعها عن الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائبة وزير المالية تسو جيايي.

واتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان، وقعها عن الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بينما وقعها عن الجانب الصيني نائبة وزير المالية السيدة تسو جيايي.

واتفاقية بين وزارة الداخلية بالسعودية ووزارة الأمن العام الصينية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقعها عن الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام لين روي.

ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب رئيس الهيئة الوطنية للطاقة لي فانرونغز.

ومحضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالسعودية ووزارة الأمن العام الصينية، وقعه عن الجانب السعودي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبد الله القرني، بينما وقعه عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام لين روي.

ومذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم، بينما وقعها عن الجانب الصيني رئيس الهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية شن تشانغيوي.

ومذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة #مشاريع_للطاقة_المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور) محمد أبونيان، بينما وقعها عن الجانب الصيني المدير العام لصندوق طريق الحرير وانغ يانتشي.

واتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9% من مشروع جي جيانج للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين وبار از ايلين (PX)، وقعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، فيما وقعها عن الجانب الصيني عمدة مدينة تشوشان خه تشونغ وي.

واتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية (نورينكو) وشركة شينتشنغ الاستثمارية لمدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وقعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، بينما وقعها عن الجانب الصيني حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة لياونينغ تانغ بيجيون ورئيس مجلس إدارة شركة نورينكو كايهي جيا.