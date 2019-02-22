شكرا لقرائتكم قسد: قرار إبقاء جنود أميركيين سيحمي المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحبت الإدارة التي يقودها الأكراد، التي تدير مساحة كبيرة من شمال سوريا، بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي أميركي في سوريا بعد سحب القوات، قائلة إن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.

وقال عبد الكريم عمر، أحد مسؤولي العلاقات الخارجية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لرويترز: "نقيم قرار البيت الأبيض بالاحتفاظ بمئتي جندي لحفظ السلام في المنطقة.. إيجابيا، ويمكن هذا القرار يشجع الدول الأوروبية الأخرى خاصة شركاءنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضا (على) الاحتفاظ بقوات في المنطقة".

وأضاف: "أعتقد أن بقاء هذه القوات في هذه المنطقة ريثما تحل أزمة البلد سيكون حافزا وداعما ووسيلة ضغط أيضا على النظام السوري لكي يحاول جديا في أن يكون هناك حوار لحل الأزمة السورية".