القاضية عون تؤكد توقيف مرافقها وسائقها بجرم تقاضي رشوة مالية

أكدت المدعي العام في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ "أن ما ورد عن توقيف مرافقها وسائقها بجرم تقاضي رشوة مالية لقاء التلاعب بملفات قضائية هو خبر صحيح.

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