ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "عندما ضرب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يده على الطاولة في الأمس لحسم النقاش السخيف داخل ​مجلس الوزراء​، إنّما كان يقول للجميع أصبح ل​لبنان​ رئيس للجمهورية وليس باش كاتب، وعلى الجميع أن يقف عند حدّه".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: عون بحسمه النقاش أمس قال للجميع انه أصبح للبنان رئيس للجمهورية وليس باش كاتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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