يعقوبيان: ليوضح باسيل كلامه للقضاء خدمة للحقيقة

اشارت النائب ​بولا يعقوبيان​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "اذا كان هناك امر غير دقيف بما قلته امس فهو رقم الـ 8 بالمئة وكل ​الاتصالات​ تؤكد ان عمولة البواخر اكبر اما بالنسبة الى التحرك القانوني، فكنت سبق وقدمت اخبارا الى النائب العام المالي في قضية البواخر وغيرها مستندة على تصريح لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ متمنية ان يوضح كلامه للقضاء خدمة للحقيقة".

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