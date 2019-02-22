غسان عطالله: سأنهي ملفا إخلاءات البيوت المصادرة في كل لبنان خلال شهر

أكّد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ ان "سنعطي جميع المستحقين حقوقهم بالتعويضات، وانا مختص كوزارة بكل لبنان، وهناك بلدات لم تحل فيها مشكلة الاخلاءات حتى اليوم، من الجبل الى بيروت والشمال والجنوب، ونسعى لاقفال كل الملفات"، مطمئنا الى ان "الاموال ستؤمن ل​صندوق المهجرين​ بحسب ما وعدني رئيس الحكومة ​سعد الحريري​"، ودعا المواطنين الى "ان لا يساهموا في ​الفساد​ وعدم تقديم اموال لاحد بحجة المساعدة في تسريع دفع التعويضات، وهذا ما لن اسمح به في وزارتي"، موضحا ان "المستحقين فقط سيحصلون على التعويضات اما من لم يستكمل أوراقه وملفه ناقص فلا يتعب نفسه ويراجعنا"، واوضح ان "الاولوية في الوزارة هي للمهجرين، لننصرف بعد انهاء الملف الى التفرغ لانماء منطقة ​الشوف​ و​عاليه​ التي يمكنها جذب ​السياحة​ الداخلية كما الخارجية، بسبب جمال طبيعتها والغنى التراثي الذي تتمتّع به، وأدعو المواطنين الى النظر بايجابية الى المواضيع لنتمكن من اصلاح الامور، فنحن اقفلنا صفحة الحرب وعلينا اليوم ان نعمل على انماء كل مناطق لبنان وبخاصة الارياف منها."

وتمنّى عطالله في حديث تلفزيوني، على جميع المواطنين ان يعطوه الوقت للعمل، حاصرا الاستقبالات في الوزارة بيوم السبت فقط ، فيما باقي ايام الاسبوع هي للعمل على الملفات، وشدّد عطالله على ان "المسؤول يجب ان يعطي المثال الصالح للموظفين"، وكشف ان "انا اصل الى الوزارة عند السابعة صباحا، ولذلك على الموظفين ان يلتزموا بدوام عملهم مثل الوزير، وقد اضعنا الوقت الكافي بتأليف الحكومة والوقت اليوم هو للعمل،" ولفت الى ان "سأعلن للمواطنين في مؤتمر صحفي حين تكتمل الصورة لدي عن ملف اخلاءات المنازل المصادرة في كل لبنان، وسأعمل خلال شهر على انهاء هذه الاخلاءات، ومن يحق له بالتعويض جراء الاخلاء سيحصل عليه، لأن من غير المنطقي ان هناك حتى اليوم منازل مصادرة لم تعد بعد الى مالكيها الاصليين."