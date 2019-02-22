النشرة: دورية اسرائيلية مشطت الطريق بين تلال الوزاني ووادي العسل

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "دورية اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل مرروا بالشطر الشمالي اللبناني لبلدتي الغجر والعباسية وكانت عناصر الدورية تتوقف عند البوابات الحديدية المثبتة على هذا السياج لتفقد اجهزة المراقبة المركزة عليها".
من جهة اخرى وفي الجانب اللبناني سجل دوريات ونقاط مراقبة مشتركة بين الجيش اللبناني وقوات اليونفيل في محاور الوزاني وعين عرب امتدادا حتى المجيدية.
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