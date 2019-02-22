قوات سوريا الديمقراطية: سيتم إجلاء آلاف المدنيين من الباغوز اليوم

أكدت "​قوات سوريا الديمقراطية​"، في بيان، أنه "سيتم إجلاء آلاف المدنيين من الباغوز اليوم"، مشيرة إلى أن "آلاف المدنيين ما زالوا عالقين في آخر جيب لتنظيم "داعش" في الباغوز في شرق سوريا".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد رحبت بقرار ​الولايات المتحدة​ إبقاء 200 جندي في سوريا بعد سحب قواتها، مشيرة إلى أن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.

واعتبرت أن ذلك "سيكون حافزا وداعما ووسيلة ضغط أيضا على ​الحكومة السورية​ لكي تحاول جديا أن يكون هناك حوار لحل ​الأزمة السورية​".