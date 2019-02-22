أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، بأنّ "نحو ثلاثين شاحنة على متنها أغلبية من النساء والأطفال، خرجت من الجيب الأخير تحت سيطرة تنظيم "داعش" في بلدة الباغوز شرق سوريا، بمواكبة من "​قوات سوريا الديمقراطية​".

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: خروج نحو 30 شاحنة محملة بمدنيين من آخر جيب لداعش في الباغوز شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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