محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن والعيادات الطبية. أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قيام كلٍ من "محمد.ع"، 32 سنة، سبق ضبطه في "6" قضايا "سرقة، شروع في سرقة، سلاح أبيض، ضرب"، "أيمن.ر"، 26 سنة، سبق ضبطه في "6" قضايا "سرقة، مخدرات، سلاح أبيض" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المساكن والعيادات الطبية بمدينة المحلة ومدينة طنطا، بأسلوب المفتاح المصطنع .

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما "2 فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، دراجة نارية، حقيبة بها مجموعة كبيرة من المفاتيح والمفكات والأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب "7" وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتكاب 7 وقائع.. الأمن العام يضبط عصابة لسرقة المساكن والعيادات الطبية بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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