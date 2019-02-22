ضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع المبيدات والأسمدة الزراعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة، حملة أمنية لضبط مخالفات المصانع بنطاق محافظتي "القاهرة، البحيرة".

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط "365" قضية متنوعة في مجال عمل الإدارة.

وضطبت أجهزة الأمن مصنع غير مرخص للمبيدات الزراعية وبداخله 4 مخازن بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط مصنع مبيدات زراعية "غير مرخص" في النوبارية وبه "4" مخازن، ملك "مجدي.ش"، 40 سنة، مقيم بدائرة مركز كفر الزيات بالغربية، وبالتفتيش تم ضبط خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبأة الأسمدة والمخصبات، عبارة عن "2 ميزان ديجيتال، 3 ماكينة تعبئة، 3 ماكينة تغليف، سير كهربائي، 2 ماكينة خياطة"، وكميات هائلة من الاستيكرات والعبوات الفارغة ومدون عليها علامات تجارية خاصة بشركات دولية ومحلي، و كمية من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر وزنت 56 طن "مغشوشة، مقلدة، مجهولة البيانات، وغير مرخصة .

ونجحت الجهود الأمنية في ضبط مصنع "غير مرخص" للأسمدة والمخصبات الزراعية بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة من ضبط مصنع "غير مرخص" لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية، كائن بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، ملك "أحمد.خ"، 25 سنة، مقيم زهراء المعادي، ويديره "محمد.ز"، 25 سنة، مقيم مركز الفتح بأسيوط، وضُبط بداخله خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة الأسمدة والمخصبات، عبارة عن "5 ماكينة خلط، ماكينة خياطة، مطحنة كهربائية، ماكينة تعبئة"، كميات كبيرة من العبوات الفارغة منسوبة لعدد من الشركات المتخصصة في ذات المجال.

وضُبط أيضًا كمية كبيرة من المواد الحجرية تزن "500 طن" التي تُستخدم في عملية التصنيع "مغشوشة، مقلدة، مجهولة المصدر، بدون ترخيص".