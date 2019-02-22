زلزال بقوة 7ر7 ريختر يضرب وسط الإكوادور

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زالزال فى الإكوادوروكالات:
أكد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم الجمعة على أن زلزالا بلغت شدته 7ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط الإكوادور، دون ورودأنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وقال المركز الأمريكي - حسبما
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