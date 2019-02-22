زلزال بقوة 7ر7 ريختر يضرب وسط الإكوادور

زالزال فى الإكوادور

وكالات:

أكد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم الجمعة على أن زلزالا بلغت شدته 7ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط الإكوادور، دون ورود

أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وقال المركز الأمريكي - حسبما

ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - إن مركز الزلزال وقع على بعد 132 كيلومترا جنوب شرق بلدة "بالورا" الواقعة وسط الإكوادور، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.