مقتل عضو بارز في داعش بمحافظة كركوك

أعلنت قوات الحشد الشعبى فى العراق، اليوم الجمعة، مقتل عضو بارز فى تنظيم داعش الإرهابى فى عملية أمنية وسط محافظة كركوك.
وقال الحشد الشعبى فى بيان أوردته قناة(السومرية نيوز) العراقية، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من اللواء 16 فى الحشد الشعبى بالتعاون مع
وأضاف أن القوات الأمنية قامت بمداهمة الأماكن القريبة من الحادث ونفذت عملية تمشيط بحثا عن العناصر الإرهابية التى ولت هاربة.
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