الهجوم على امرأتين في إيران بسبب الحجاب

وذكر ناشطون في مواقع التواصل، أن الحادثة وقعت يوم 15 فبراير الجاري، في حي نارماك شمال شرقي العاصمة الإيرانية، بحسب موقع "راديو آسيا الحرة".



وقامت "الشرطة الدينية" لسنوات بمضايقة النساء بزعم أنهن لا يحترمن "قوانين الحجاب"، حتى وإن كن يرتدين حجابا بالفعل.

