كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهجوم على امرأتين في إيران بسبب الحجاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هاجم مجموعة من المواطنين سيارة تابعة لما يسمى بـ"الشرطة الدينية" في العاصمة طهران، بعدما أوقف عناصرها امرأتين بسبب مزاعم عن "حجابهما غير المحتشم".
وذكر ناشطون في مواقع التواصل، أن الحادثة وقعت يوم 15 فبراير الجاري، في حي نارماك شمال شرقي العاصمة الإيرانية، بحسب موقع "راديو آسيا الحرة".
وذكر ناشطون في مواقع التواصل، أن الحادثة وقعت يوم 15 فبراير الجاري، في حي نارماك شمال شرقي العاصمة الإيرانية، بحسب موقع "راديو آسيا الحرة".
وقامت "الشرطة الدينية" لسنوات بمضايقة النساء بزعم أنهن لا يحترمن "قوانين الحجاب"، حتى وإن كن يرتدين حجابا بالفعل.