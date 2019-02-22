تمديد حظر سفر أرملة عالم بيئة توُفّي في السجن

وقال المحامي بايام ديرافشان، إن مسؤولًا في المحكمة أبلغه بأن السلطات مدَّدَت حظر السفر المفروض على ممبيني.



ونقلت إيرنا، أن ديرافشان كتب شكوى إلى أحد أعضاء النيابة في طهران احتجّ فيها على تمديد الحظر على ممبيني، لأنها أبدت تعاونًا كاملًا مع السلطات عند التحقيق في ادعاءات التجسس ضدّ زوجها الراحل ولم تكُن ضمن المشتبه بهم في القضية.

وذكر في شكواه أن الحظر يحرمها لقاء ابنيها اللذين غادرا إيران إلى كندا في مارس الماضي.

