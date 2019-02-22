تظاهرات عمال مصانع الزيوت النباتية تدخل يومها السادس في زنجان

وتستمر تلك التظاهرات أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على فصلهم من عملهم وعدم اعطائهم رواتبهم.



وطالب العمال بضرورة عودتهم إلى عملهم، في الوقت الذي تعاني فيه المصانع من نقص واضح في المواد الخام.

