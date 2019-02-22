كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات عمال مصانع الزيوت النباتية تدخل يومها السادس في زنجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخلت تظاهرات عمال مصانع الزيوت النباتية في زنجان اليوم السادس، احتجاجًا على سوء أوضاعهم.
وتستمر تلك التظاهرات أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على فصلهم من عملهم وعدم اعطائهم رواتبهم.
وتستمر تلك التظاهرات أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على فصلهم من عملهم وعدم اعطائهم رواتبهم.
وطالب العمال بضرورة عودتهم إلى عملهم، في الوقت الذي تعاني فيه المصانع من نقص واضح في المواد الخام.