كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد دعوات النفير.. اعتقالات واسعة في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت قوات إسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس بعد الدعوات للنفير العام نحو المسجد الاقصى المبارك واداء صلاة الجمعة قرب ساحة باب الرحمة المغلق من قبل قوات إسرائيلية.

من جانبها، دعت الحركة الإسلامية في القدس إلى النفير العام نحو المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، لكسر إجراءات إسرائيل في باب الرحمة، وإقامة الصلاة فيه وفي الساحات القريبة منه،بحسب وكالة "سما" الفلسطينية للأنباء.

وأكدت الحركة في بيان لها، ضرورة استمرار الاعتصام والاعتكاف في باب الرحمة حتى يفتح بشكل دائم للصلاة كسائر مصليات المسجد الأقصى الأخرى.

وطالبت الحركة الحكومة الأردنية للقيام بواجبها ومسؤوليتها التاريخية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وناشدت مجلس الأوقاف ودائرة الأوقاف الإسلامية للثبات على موقفها المعلن بفتح باب الرحمة للصلاة بشكل دائم.

وطالبت شعوب الأمة وجماهيرها للقيام بواجبهم بنصرة أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى بكافة الأشكال.

يشار إلى أن قيام قوات إسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإغلاق باب الرحمة يوم الاثنين الماضي قد قوبل بالاستنكار في العالم العربي والإسلامي بوصف ذلك استفزازاً لمشاعر الأمة الإسلامية، وانتهاكٍ صارخٍ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.