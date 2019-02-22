شكرا لقرائتكم أرامكو توقع اتفاقيات نفطية مع الصين بـ10 مليارات دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقّعت #أرامكو_السعودية اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك مع شركة #نورينكو_الصينية لتطوير مجمع للتكرير والبتروكيماويات في مدينة بانجين، وقالت إن استثمارات المشروع تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت #أرامكو اليوم الجمعة إن الشركاء سيؤسسون شركة جديدة باسم "أرامكو هواجين للبتروكيميائيات" في إطار مشروع سيضم "مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ووحدة تكسير إثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويا".

وستوفر أرامكو ما يصل إلى 70% من لقيم الخام للمجمع، الذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في عام 2024، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: "تأتي هذه الاتفاقية في توقيت مناسب، فالصين تمثل قوة اقتصادية رائدة وتعتبر مركز استهلاك ضخما ومتناميا للطاقة، وهي أحد أكبر وأهم الأسواق العالمية لأرامكو السعودية، ليس فقط في مجال إمداد #النفط بل أيضًا كموقع مميز للاستثمار في مصافي التكرير والكيميائيات. وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية، فإنها تمكننا من بلوغ آفاق جديدة في الشراكة الاقتصادية مع #الصين، كما أنها تعزز حضورنا التجاري والصناعي بشكل كبير وتقود إلى اقتناص فرصٍ أكبر للنمو والتنويع في قطاع التكرير وإنتاج البتروكيميائيات".

وأضاف الناصر "إننا فخورون بأن يكون لنا إسهام إيجابي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير مقاطعة لياونينغ من خلال توفير المنتجات التي تحفز نمو الصناعة المحلية والمنتجات الكيميائية".

وأكد الناصر أن الاتفاقية تجسد مجموعة من نقاط التلاقي العديدة بين مبادرة الحزام والطريق وبين #رؤية_المملكة_2030 والتي تستهدف أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة على مستوى العالم".

كما يجدر بالذكر أن الشركاء الثلاثة في هذا المشروع يخططون لتأسيس منظومة تجارية في مجال التجزئة للوقود، سوف تُسهم في تعزيز تكامل المشروع. وبحلول نهاية عام 2019م، يُتوقَّع أن يتم تأسيس شركة تسويق مشتركة بين ثلاثة أطراف وهي: أرامكو السعودية، وهواجين الشمالية، ومجموعة لياونينغ لإنشاءات النقل الاستثمارية المحدودة، لتطوير شبكة من محطات التجزئة الرئيسة في الأسواق المستهدفة.