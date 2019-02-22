وزير الأوقاف يطالب بإعداد قوائم سوداء بالقنوات والمواقع الإرهابية

مصراوي - القاهرة - (أ ش أ):

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بإعداد قوائم سوداء محليًا وإقليمًا وعالميًا بالقنوات والمواقع التى تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ، ويتبنون الفكر الإرهابي ، ويحرضون على العنف وسفك الدماء ، وترويع الآمنين ، وتخريب العامر، والإفساد في الأرض ، مع اتخاذ كل مؤسسة ما في وسعها من الإجراءات القانونية والإدارية لمحاسبة هؤلاء المجرمين وكف شرهم، وبيان أن خطر هؤلاء الإرهابيين لا يمكن أن يقف عند حدود منطقة بعينها من العالم.

وقال وزير الأوقاف فى بيان اليوم (الجمعة) إن مواقع...