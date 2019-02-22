أشار النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الرئيس ميشال عون حسم إحتجاج بعض الوزراء حول التواصل مع ​سوريا​:"أنا أعرف مصلحة البلد. ولن أنتظر الحل السياسي بسوريا لإعادة النازحين". لماذا هذه المزايدة القواتية وغيرها في موضوع سوريا؟ الحرب بسوريا والنازحون، منجم ذهب للبعض في ​لبنان​، ولبنان سوق سياسي علي صوتك بيعلى سعرك".

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: لماذا هذه المزايدة القواتية وغيرها في موضوع سوريا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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