اللقيس استقبل وفداً من لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان

استقبل وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ في مكتبه في ​وزارة الزراعة​ وفداً من لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات ​لبنان​ برئاسة الاستاذ ​محمد قاسم​ وبحث معه في آليات تنفيذ قانون السلفة المالية لحل مشكلة ​التعاونيات​ المستمرة منذ حوالي 19 سنة.

وأكد الوزير اللقيس للوفد وقوفه الى جانبهم كأصحاب حق والعمل مع الاطراف المعنية كافة للوصول الى خواتيم سعيدة، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ قانون سلفة الـ 50 مليون ​دولار​ بالتعاون مع ​وزارة المال​ والمديرية العامة للتعاونيات والمتابعة معهم ومع ​اللجان النيابية المشتركة​ لإجراء التعديلات التي تحفظ لهم حقوقهم وتؤمن العدالة للجميع.

وأجرى الوزير اللقيس خلال اللقاء اتصالاً بالمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا ابي زيد التي اكدت بذل على كل الجهود اللازمة لحل ازمة التعاونيات.

وكان الاستاذ قاسم قدم عرضاَ لواقع التعاونيات منذ انشائها في السبعينات مروراً بالأزمة في اواخر التسعينات وصولاً الى الواقع الحالي بعد انجاز قانون سلفة الـ 50 مليون دولار. وأمل ان يتم تنفيذ الحل المبارك تحت ادارة الوزير اللقيس وان يصل الملف الى بر الأمان.