الرئيس عون التقى شقير والشماس

إستقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، في ​القصر الجمهوري​ في بعبدا، وزير الإتصالات ​محمد شقير​، ورئيس ​جمعية تجار بيروت​ نقولا الشماس، ورئيس مجلس ادارة ​بنك لبنان والمهجر​ سعد الأزهري، واطلع منهم على مبادرة تهدف الى المساهمة في تنشيط ​الدورة​ الاقتصادية.

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